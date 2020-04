F1 2020 : les jaquettes du jeu dévoilées, une vidéo de gameplay sur le circuit de Zandvoort

permettra aux joueurs de créer leur propre écurie et d'occuper à la fois la fonction de pilote et de manager. Aujourd'hui, on a également droit aux jaquettes officielles de F1 2020, c'est-à-dire celles des éditions standard, Seventy et Deluxe Schumacher. Cette dernière comprendra trois jours d' accès anticipé, une célébration spéciale, ainsi que quatre monoplaces qui ont marqué la carrière du Baron Rouge (la Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195, la Ferrari F1-2000).



F1 2020 est attendu pour le 10 juillet prochain sur Xbox One, PS4 et PC.





F1 2020 refait surface à travers une première vidéo de gameplay généreusement offerte par Codemasters. L'occasion de découvrir le circuit de Zandvoort (Pays-Bas) sur lequel les pilotes étaient censés rouler cette année, avant que le COVID-19 n'en décide autrement. En termes de réalisation - et ce n'est pas une surprise - le jeu ne semble pas vraiment avoir évolué depuis l'année dernière ; c'est donc du côté du gameplay que les puristes devront déceler les retouches opérées par les développeurs britanniques.Côté contenu, on rappelle que le mode "My Team" fera son apparition : il