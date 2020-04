F1 2020 : le jeu officialisé par Codemasters, une édition Deluxe consacrée à Michael Schumacher

Alors que l'on ignore toujours quand la saison de Formule 1 débutera - suite aux dernières déclaration d'Emmanuel Macron, le Grand Prix de France pourrait se dérouler à huis clos - Codemasters annonce dans un communiqué officiel que F1 2020 sortira bel et bien le 10 juillet prochain. Et parmi les grosses nouveautés, on note l'apparition du mode "My Team" qui, comme son nom le laisse entendre, permettra aux joueurs de créer leur propre écurie et d'enfiler à la fois la casquette de pilote et de manager. Tout comme le mode "Carrière" qui figure également au programme, on aura la possibilité de disputer une saison complète (22 courses, dont les nouvelles se déroulant à Hanoi et Zandvoort), ou alors de réduire l'exercice à 10 ou 16 Grand Prix. On espère que les développeurs communiqueront plus en détail sur le sujet ultérieurement.En attendant, on nous rappelle que le multijoueur en écran splité à deux sera toujours là ; pareil pour la F2. Mieux, une édition Deluxe dédiée à Michael 'Le Baron Rouge' Schumacher est dans les tuyaux. Un timing loin d'être choisi au hasard, puisque cette année, Lewis Hamilton a la possibilité d'égaler le record absolu détenu par le pilote allemand, à savoir sept titres de champion du monde. Les possesseurs de l'édition Deluxe pourront profiter de trois jours d'accès anticipé, mais aussi et surtout de contenu exclusif, c'est-à-dire une célébration inédite ainsi que quatre monoplaces qui ont marqué la carrière de Schumi (la Jordan 191, la Benetton B194, la Benetton B195, la Ferrari F1-2000).Enfin, F1 2020 fera aussi l'objet d'une édition limitée contenue dans un SteelBook.