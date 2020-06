F1 2020 : un tour du circuit de Hanoï dans le cockpit de Charles Leclerc

Codemasters continue la campagne promotionnelle pour F1 2020 avec aujourd'hui une vidéo inédite qui nous emmène à la découverte du tout nouveau circuit du Grand Prix du Viêtnam, tracé dans les rues de Hanoï. Cette destination fait partie des nouveautés de la saison 2020, aux côtés du GP de Hollande qui devait se courir à Zandvoort (avant d'être annulé). D'une longueur de 5.613 Km, ce circuit urbain comporte 23 virages, et deux longues lignes droites, et il se murmure que ce tracé aurait été inspiré par Monaco et le Nürburgring. La vidéo permet aussi de découvrir les trajectoires à adopter, et ce, au volant de la Ferrari de Charles Leclerc. Il se pourrait bien que F1 2020 soit la seule opportunité d'aller visiter les rues de la capitale vietnamienne, même si le Grand Prix n'a pas encore été officiellement annulé à cause de l'épidémie de COVID-19. F1 2020 sortira le 10 juillet prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.