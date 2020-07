EVO 2020 : la compétition est annulée après les accusations de harcèlement sexuel contre son président

À la suite des accusations de harcèlement sexuel émises à l'encontre du président, et cofondateur, de l'EVO Joey "MrWizard" Cuellar, la prochaine édition de la célèbre compétition de jeux de baston a été annulée. Après des accusations venant de plusieurs joueurs dont Mikey "Crachpr0n" Pham ou encore Jay "Viscant" Snyder, l'EVO avait rapidement mis à pied son président afin de permettre une enquête externe. Mais malgré cette réaction, de nombreux joueurs pro ont annoncé renoncer à la compétition. Pire, les éditeurs n'ont pas hésité à suivre les joueurs sur ce chemin, puisque Bandai NAMCO, Capcom et NetherRealm ont annoncé leur décision dans la foulée. Face à cette débandade généralisée, les organisateurs n'ont donc pas vraiment eu d'autre choix que d'annuler tout simplement le tournoi. Celui-ci devait débuter le 4 juillet sous la forme de nombreuses compétitions en ligne réparties sur près d'un mois. Finalement, Joey Cuellar a été démis de ses fonctions, puis remplacé par Tony Cannon.

Also I won’t be participating any longer in Evo online.

We stand in solidarity with those who have spoken out against abuse. We will be pulling MK11 from EVO Online.