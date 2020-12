Epic Games Store : Metro 2033 Redux est le 5è jeu gratuit de Noël !

C'est Noël et lors de cette période, les élans de générosité se multiplient. Preuve en est avec l'Epic Games Store qui continue de distribuer des cadeaux par milliers, comme un gentil Papa Noël. Parce que si vous avez loupé le coche, on vous rappelle qu'une opération séduction de fin d'année a été lancée et qui consiste à offrir un jeu, AAA si possible, par jour et ce pendant 15 jours. Du coup, après Cities Skylines, OddWorld New ‘n' Tasty et Alien Isolation ces derniers jours, voilà venir Metro 2033 Redux pour le mardi 22 décembre 2020. Pour la petite histoire, on vous rappelle qu'il s'agit du remake de Metro 2033 sorti en 2010. Nouveau moteur graphique, nouvelle utilisation des effets de lumière, seul le gameplay n'a pas été modifié. Bref, c'est un bon jeu et un FPS à l'ambiance glaçante : à ne manquer sous aucun prétexte !