Elden Ring : un joueur parvient à finir le jeu en moins de 29 min, voici comment il a fait

Dernier né des laboratoires FromSoftware, Elden Ring est un jeu exigeant. Certes, il est moins complexe que les précédentes productions du studio japonais, avec des éléments de gameplay qui lui permettent d'être un peu plus grand public, mais il n'en demeure pas moins compliqué, surtout si on n'est pas habitué au die & retry. Bien sûr, à chaque fois avec ce genre de jeu, certains joueurs tentent de faire péter les records. C'est le cas de Distortion2, un YouTubeur qui possède 235 000 abonnés et qui est un habitué des speedruns. Depuis la sortie du jeu, Distortion2 multiplie les tentatives : 49'29 min, 37'15 min, 36'20 min, 33'55 et maintenant 28'59 min, c'est lui qui détient aujourd'hui le record de speedrun sur Elden Ring. Evidemment, pour parvenir à un tel résultat, il faut connaître le jeu par coeur, avoir du skill et connaître aussi tous les raccourcis pour aller à l'essentiel, éviter les boss inutiles et affronter ceux qui font avancer l'histoire.Distortion2 n'est évidemment pas le seul à concourir pour le meilleur speedrun du monde sur Elden Ring, il est même en concurrence avec MyStiC, mais certains l'accusent de tricherie On lui reproche en effet d'avoir des statistiques illogiques selon le niveau de son personnage et de son équipement. Ce dernier nie en bloc et a dit qu'il allait montrer publiquement le détail de ses montées en niveau. On attend de voir du coup... En attendant, profitons des performances de Distortion2 qui ne déçoit pas lui.