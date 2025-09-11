JeuxActuJeuxActu.com

Elden Ring Nightreign : le DLC "Deep of Night" est gratuit, il sort aujourd'hui et voici son contenu...

Malgré son approche multi qui a divisé la commu Elden Ring, l'épisode Nightreign s'est très bien vendu. Il faut dire que la franchise est devenue bankable et FromSoftware l'a bien compris. Aujourd'hui, il est question de découvrir "Deep of Night", le dernier DLC gratuit disponible dès à présent via une mise à jour. L'occasion pour le studio de nous révéler encore des informations utiles. Le concept est simple mais brutal : masquer le Seigneur Nocturne et certains terrains rares, augmenter la puissance et la dangerosité des ennemis, introduire de nouvelles variantes et proposer des améliorations d’armes inédites, mais avec des effets négatifs qui obligent à calculer chaque risque. Les Reliques des profondeurs, nouvelles récompenses exclusives du mode, offrent des capacités impressionnantes, mais nécessitent également de trouver un équilibre stratégique.

 

Le DLC s’adresse avant tout aux vétérans de la franchise, puisque les joueurs doivent sélectionner leur Nocturne parmi 8 personnages, chacun doté d’armes et de capacités uniques, et s’adapter à un environnement évolutif où biomes, ennemis et équipements changent à chaque session. La coopération est essentielle : seuls ceux qui combinent habilement leurs compétences pourront survivre à la Pluie nocturne, affronter les redoutables Seigneurs Nocturnes et percer les secrets de Limveld. Autant vous dire qu'il va falloir être tanké pour ne pas éclaté sa manette au sol, parce que la mort aura frappé trop de fois... Vous êtes prévenus !

le jeudi 11 septembre 2025
