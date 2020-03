Elden Ring : enfin des nouvelles du jeu, les fans de Dark Souls et Bloodborne vont apprécier

».Concernant l'implication de George R. R. Martin, il avait fait comprendre qu'elle était totale. « La collaboration a réellement débuté quand il s’est penché sur les thèmes, les idées et d’autres éléments que j’avais étudiés pour le jeu. Cela nous a permis d’avoir des conversations enrichissantes, et George R. R. Martin s’en est servi comme base pour créer tout le lore du jeu. » Bref, si l'on vous reparle d'Elden Ring aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Yuka Kitamura, le compositeur des B.O. de Bloodborne, Dark Souls III et Sekiro : Shadow Die Twice, a fait savoir sur Twitter qu'il s'occuperait également des musiques du jeu.Une excellente nouvelle pour les fans, tant les morceaux de son répertoire sont magnifiques. Pour l'instant, Elden Ring est prévu sur Xbox One, PS4 et PC.