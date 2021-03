Elden Ring : du gameplay du jeu de FromSoftware (Dark Souls) et George R. R. Martin (Game of Thrones) a fuité

Elden Ring est un jeu qui se fait attendre. Il faut dire que l'association FromSoftware (la saga des Dark Souls) et George R. R. Martin, qui n'est autre que l'auteur des bouquins Game of Thrones, est plus que prometteuse. Depuis la diffusion du trailer tout en CGI, le titre édité par Bandai Namco Entertainment se fait discret, mais fait évidemment l'objet de nombreuses diccusions et fantasmes dans les forums de jeux vidéo. Ce week-end, des rumeurs annonçaient une présentation du jeu prochainement, sans doute lors d'un événement Microsoft à la fin du mois de mars. Des bruits de couloir étouffés dans la foulée par Aaron Greenberg, le VRP Microsoft, qui s'est fendu d'un tweet pour infirmer tout cela.











Sauf que depuis quelques heures, les choses se sont accélérées puisqu'un screener du trailer a été balancé sur Reddit avant d'être rapidement supprimé. Andy Robinson, journaliste du site Video Games Chronicle (VGC), ayant eu le temps de visionner le trailer confirme la véracité de la vidéo malgré sa déplorable qualité. Des morceaux de ce trailer sont désormais partagés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où l'on peut voir des séquences de gameplay à dos de cheval. On aperçoit également un énorme dragon en traun de cracher du feu et des panoramas de paysages qui s'annoncent épiques.

This isn't from me, but I needed some way to share it elsewhere for those who care. #EldenRing pic.twitter.com/YxUNH9Fq2K — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 1 mars 2021

Annoncé lors de l'E3 2019,VGC profite de ce leak pour affirmer que le développement du jeu a pris du retard en raison du COVID-19, obligeant les équipes à travailler depuis leur domicile. Pour VGC, il est peu probable que Elden Ring sorte en 2021, mais selon Jason Schreier de Bloomberg, on devrait voir le jeu pointer le bout de son nez prochainement.