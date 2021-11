Elden Ring : 19 min de gameplay pour faire connaissance avec l'open world et le destrier spectral

Bandai Namco Entertainment l'avait annoncé et la promesse a été tenue : le gameplay d'Elden Ring a enfin été dévoilé au grand public à travers une vidéo de plus de 19 minutes. L'occasion de constater que oui, l'héritage Dark Souls est toujours présent, mais avec une dimension open world que les développeurs expérimentent pour la première fois. Il ne s'agira pas tout à faire d'un monde ouvert, mais de vastes zones découpées en plusieurs tronçons que l'on pourra explorer sur le dos d'une créature à mi-chemin entre le cheval et le taureau, baptisé le destrier spectral. Il ne sera pas de trop d'ailleurs pour combattre certains boss comme ce dragon cracheur de flammes, capable de tout arracher d'un simple coup de patte. Cette séquence de gameplay nous permet aussi d'avoir un bel aperçu de la carte et des points d'intérêt qui émailleront l'aventure. Il sera possible d'utiliser un système de fast-travel, mais aussi de donjons qu'il faudra explorer à travers des grottes, des mines ou des catacombes, histoire de garder l'ambiance lugubre des productions From Software.







A ce propos, ce Elden Ring emprunte à tous les jeux du studio, qu'il s'agisse de Dark Souls pour le système d'évolution du personnage, mais aussi Sekiro pour ses phases d'infiltration qui enrichiront le gameplay. Mais ne perdez pas de vue que le jeu se focalisera avant tout sur les combats de boss, coriaces et redoutables et dont le seul point d'intérêt est de vous faire mordre la poussière un maximum de fois. From Software a tenu à préciser que le mode multijoueur sera là pour que des amis jouent en coopération pour éliminer un maximum d'ennemis. Mais plutôt que des mots, place à la vidéo de 19 minutes pour avoir un bel aperçu de ce qui nous attend le 25 février 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.