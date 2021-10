eFootball (PES 2022) : les visages cabossés de Messi et de Ronaldo font le tour du monde, Konami moqué

eFootball a fait le pari de devenir un free-to-play. Une transformation radicale synonyme de changement, qui a évidemment pour objectif de s'adapter aux nouveaux modes de consommation. Lors de l'annonce, les joueurs n'ont pas manqué de réagir négativement, mais à l'époque, ils étaient loin de se douter qu'il pourrait se passer quelque chose de pire. Et pourtant, depuis 24 heures, le jeu de foot de Konami est la risée des réseaux sociaux où les joueurs qui ont lancé le jeu n'arrêtent pas de partager des screenshots du jeu pour se moquer des graphismes et des bugs dont fait l'objet le titre. Entre les visages cabossés de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo ou bien de Raphaël Varane, il y a de quoi se taper quelques bonnes barres de rire. A ces visages modélisés à la truelle, on retrouve aussi tout un tas de bugs eux aussi assez hilarants, comme cet arbitre au sol qui s'enfonce dans la pelouse.

Sorti hier, le jeudi 30 septembre 2021,Mais il n'y a pas que la technique qui rencontre de sérieux problèmes, les joueurs pointent aussi du doigt que le contenu est bien maigre. Neuf clubs seulement serait disponible au lancement du jeu, le gameplay ne serait pas à la hauteur des promesses, les animations ne sont visiblement pas au point, les bugs sont nombreux et une latente plomberait aussi l'expérience. Pire encore, des joueurs ont constaté des erreurs de géographie, comme le fait que Clermont-Ferrand ne se trouve pas dans le Massif Central. Pour les pro-PES, c'est evidemment la douche froide, d'autant que sur Steam, on observe une pluie de notes négatives. Pour l'instant, Konami reste muet face à ce lancement désastreux, mais on sait d'ores et déjà qu'une grosse mise à jour de ce efootball 2022 est attendu pour le mois d'octobre, mais il ne sera peut-être trop tard si l'éditeur japonais ne réagit pas plus vite...