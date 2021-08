eFootball (PES 2022) nous montre ses évolutions de gameplay en vidéo

PES 2022, ou plutôt eFootball, faisait partie des jeux qui se sont illustrés lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2021. Au programme, une grosse vidéo de 7 minutes pour nous montrer les évolutions dans le gameplay, et nous habituer à ce changement de nom si déplaisant. Bien sûr, en guise de guide spirituel, on a Messi qui nous encourage à y croire, d'autant que côté gameplay et prise de balles, cette nouvelle cuvée se veut plus poussée. Konami a semble-t-il amélioré les duels en one to one avec une prise en compte des paramètres physiques du détenteur de balle. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si dans la vidéo, on alterne avec des images de making of où l'on voit les techniciens enchaîner les dribbles et les mouvements munis de capteurs. Histoire de se focaliser davantage sur ces affrontements, un système de zoom mettra en avant l'action en question, histoire de rendre encore plus dynamique le beau jeu. Un jeu plus fluide pour des sensations authentiques, c'est la promesse de cet eFootball qui comprendra cela dit des nouveautés après le lancement du jeu, par le biais d'une mise à jour. Communication étrange, mais au moins honnête sur le faiyt que certaines features comme le toucher de balle dynamique n'arrivera que dans un second temps.

Contrôler le toucher du ballon

Les joueurs pourront contrôler la force de frappe et déterminer la vitesse de dribble : d’un simple coup jusqu’à un dash complet, comme pour le véritable football. En complément, sur PlayStation®5, eFootball™ utilisera le retour haptique de la manette et les gâchettes adaptatives pour ressentir la différence dans le mouvement.

*Cette fonctionnalité sera ajoutée après le lancement par le biais d’une mise à jour. Plus d’informations seront partagées prochainement.





Manipuler le défenseur

Avec une plus grande liberté dans la façon dont le joueur piégera le ballon, chaque partie deviendra un jeu de ruse*. Une large gamme de dribbles et de feintes corporelles seront également disponibles avec des commandes intuitives. Combinées, ces deux fonctionnalités feront de chaque duel un moment excitant pour l’attaquant comme pour le défenseur.

*Cette fonctionnalité sera ajoutée après le lancement par le biais d’une mise à jour. Plus d’informations seront partagées prochainement.









Voler le ballon et créer des opportunités

Les joueurs pourront bloquer le tir de leur adversaire en se jetant devant le ballon ou en observant le coup de pied pour couper la passe. Naturellement, voler le ballon à proximité du but créera une excellente opportunité pour marquer.





Batailles physiques

eFootball reproduira la défense physique, essentielle dans le football, avec une commande de charge lors de la défense. En complément, l’équipe offensive pourra également utiliser ses corps pour garder le ballon en jeu, rendant le jeu offensif comme défensif plus dynamique.









Exécuter un coup de pied tranchant

Une option permettant de charger un coup de pied tranchant, accompagnée de nouvelles animations, rendra le jeu encore plus technique et passionnant. Les joueurs pourront également effectuer des coups spéciaux, tels que des coups tranchants pour centrer, des passes lobées rapides et des tirs ascendants. Ces nouvelles actions nécessiteront plus de temps pour être exécutées, les joueurs devront donc choisir les meilleures opportunités durant un match.

*Cette fonctionnalité sera ajoutée après le lancement par le biais d’une mise à jour. Plus d’informations seront partagées prochainement.





Focus sur les duels 1vs1

L’équipe de développement d’eFootball a analysé de véritables tactiques de football afin de créer un nouvel ensemble de règles réussite / défaite « 1vs1 ». Grâce à la technologie Motion Matching, le jeu évaluera en temps réel le ballon, la rapidité du mouvement, la direction du corps, la capacité physique et d’autres paramètres qui affecteront le mouvement de chaque joueur. Ces règles réussite / défaite travailleront de paire avec le mouvement du joueur pour rendre le jeu encore plus convaincant, y compris les décisions de faute, qui ont été retravaillées.









Styles de jeu d’équipe améliorés et nouveaux contrôles

Les styles de jeu d’équipe représentent une part importante du football, ainsi, l’IA en contrôle des joueurs qui ne sont pas en possession du ballon a été repensée. Avec l’IA améliorée et les nouveaux contrôles d’attaque et de défense, les joueurs auront une plus grande liberté dans leur style de jeu.





Une nouvelle caméra : Duel

La nouvelle caméra « Duel » effectuera un zoom lorsque le joueur se retrouvera dans une situation 1vs1, pour lui permettre d’apprécier la scène de plus près. Lorsque le joueur sera dans une situation libre, le champ de vision s’élargira, pour l’aider à envoyer une passe longue au bon moment.





Améliorations générales

Le nouveau système d’animation Motion Matching créera des mouvements du corps beaucoup plus naturels et fluides. En complément, le mouvement du ballon a été amélioré grâce à un partenariat avec un institut de recherche. Enfin, l’action ne prendra jamais fin durant un match avec le système Seamless Restart.

Bien sûr, on rappelle que eFootball changera son modèle économique, avec des ajouts qui viendront se rajouter au fil des semaines et du programme concocté par Konami et les équipes de développement. PES devient un vrai jeu service pour un meilleur suivi et sans doute l'arrêt de l'achat systématique de l'épisode annuel à chaque rentrée. Reste à savoir si le public adhèrera au concept. La sortie de eFootball est attendue pour cet automne sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.