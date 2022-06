eFootball 2022 : Konami prolonge son partenariat avec le Bayern Munich

eFootball seront certainement intéressés d'apprendre que Konami et le Bayern Munich ont décidé de prolonger leur partenariat débuté en juillet 2019. La durée de cette extension n'est pas précisée, mais on nous assure qu'elle porte sur "plusieurs années". "

Les adeptes d'Unique Simulation de Match de Football à intégrer l’Allianz Arena, domicile du FC Bayern, et les équipes entièrement scannées, eFootball propose aux fans du club une expérience détaillée et fidèle dans le monde virtuel, est-il souligné dans le communiqué officiel. Un monde virtuel dans lequel le club est victorieux, puisqu’il est arrivé second dans l’eFootball Championship Pro." Pour mémoire, le FC Barcelone, la Juventus et Manchester United figurent eux aussi dans la liste des clubs partenaires officiels d'eFootball.On profite de l'occasion pour rappeler qu'eFootball 2022 a récemment fait l'objet d'une mise à jour marquant le coup d'envoi de la Saison 2 . Malheureusement, il faudra patienter jusqu'en 2023 pour découvrir la nouvelle Ligue des Masters qui, au passage, sera proposée sous la forme d'une extension payante. Oui, dur.