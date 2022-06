eFootball 2022 : Konami annonce une mauvaise nouvelle pour la Ligue des Masters

eFootball 2022 revient de tellement loin que l'on serait tentés de dire que la nouvelle est anecdotique, mais les fans de feu PES savent ce que représente la Ligue des Masters. Plus concrètement, Konami vient d'annoncer via Twitter que le mode n'arrivera pas avant 2023 et qu'il sera proposé sous la forme d'une extension payante. L'éditeur a beau s'être planté avec le lancement de son free-to-play l'an passé, il n'a aucune pitié pour le portefeuille des joueurs. Il faudra également se délester de quelques euros pour bénéficier d'un plus grand nombre d'équipes dans les ligues et les clubs, cet ajout étant prévu pour fin 2022.



Konami a également prévu du contenu gratuit, comme la création de salons pour affronter d'autres joueurs en ligne avec les équipes conçues dans le mode "Dream Team" (après l'été 2022), le cross-platform (hiver 2022), et des options d'édition (hiver 2022). Enfin, on rappelle que la mise à jour 1.1.0 vient tout juste d'être déployée et qu'elle apporte un certain nombre d'ajustements en matière de gameplay.





