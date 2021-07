eFootball : PES, c'est terminé, place à un free-to-play avec un nouveau moteur 3D !

La transition avait été entamée l'année dernière et elle est désormais complète et totale depuis quelques minutes, puisque Konami a officialisé la fin de l'ère PES. Celui qui fut pendant des années le concurrent principal de FIFA change radicalement son modèle économique pour devenir un jeu free-to-play développé avec l'Unreal Engine. "Nouvelle identité de marque pour une nouvelle génération de consoles et de joueurs, eFootball représente une approche novatrice pour la franchise de longue date, précédemment connue sous les noms Pro Evolution Soccer et Winning Eleven", peut-on lire en accroche dans le communiqué publié par Konami. eFootball, tel est donc son nom définitif, sera lancé dès cet automne sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, iOS et Android en téléchargement gratuit. Si la guerre "FIFA / PES" s'est éteint avec la mort de la franchise de Konami, pour l'éditeur japonais, il est question de réfléchir à l'avenir et comment continuer à alimenter son jeu de foot avec le mode de consommation actuel.Comme tout jeu-service qui se respecte, eFootball proposera du nouveau contenu régulièrement, pour être à la page avec les changements réels dans les clubs, mais aussi pour se détacher du la formule d'un épisode par an et donc par changements. Désormais, les mises à jour seront plus fréquentes et se ferobt sous la forme de saisons, sans oublier les petits événements ici et là et tout l'aspect cosmétique qu'on pourra acheter quotidiennement. Si Konami a fait le choix du moteur Unreal d'Epic Games, c'est aussi pour se faciliter la tâche et faire des économies d'échelle. Via ce nouveau utilisé par des milliers de studios dans le monde, la production deviendra plus souple et permettra des adaptations plus rapides et aisées d'une plateforme à une autre. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Konami a officialisé l'arrivée du matchmaking cross-plateforme avec ce eFootball. Cela fait partie des grandes nouveautés, sachant que le jeu proposera également plus de variété en termes d'animations (quatre fois selon Konami), élément ô combien important dans un jeu de foot.Sachez par ailleurs que cette année, Lionel Messi et Neymar Jr. ont signé pour être les ambassadeurs pour eFootball, tandis que Andrés Iniesta et Gerard Piqué ont été impliqués dans le développement du jeu en tant que conseillers officiels, respectivement pour le gameplay offensif et pour le gameplay défensif.Voici un début de roadmap pour ce eFootball plein de surprises :

Début de l’automne :

Une toute nouvelle expérience de jeu construite avec l’Unreal® Engine

Matchmaking cross-generation (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)

Des matchs en local avec des équipes telles que le FC Barcelone, la Juventus, le FC Bayern et Manchester United



Automne :

Matchmaking cross-platform entre consoles et PC (par exemple PlayStation®5 vs. Xbox Series X|S, PlayStation®5 vs. PC Steam®…)

Un mode Construction d’équipe (nom à confirmer) qui permet de construire sa propre équipe en faisant l’acquisition de joueurs

Un mode Ligues en ligne (nom à confirmer) pour faire jouer son équipe dans une ligue compétitive mondiale

Un système de « Match Pass » pour gagner des objets et des joueurs en jouant à eFootball





Hiver :

Compatibilité avec les manettes pour mobiles

Matchmaking entièrement cross-platform, y compris avec la version mobile lors de l’utilisation d’une manette compatible

Coup d’envoi des tournois eSport professionnel et amateur