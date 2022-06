eFootball 2022 : Konami donne le coup d'envoi de la Saison 2, toutes les nouveautés présentées en vidéo

Les nouvelles commandes vous permettront de pleinement profiter d’un jeu de football moderne, sans oublier le dépoussiérage majeur des animations des joueurs et du comportement du ballon, nous promet-on. Précédemment intégré sur console, le nouveau mode de création d’équipe "Équipe de rêve" sera également disponible sur mobile ; vous pouvez désormais vous mesurer aux autres fans du monde entier."







Justement, concernant le mode "Équipe de rêve", des nouvelles options ont été ajoutées :





Après avoir déployé la mise à jour 1.1.0 le mois dernier , Konami vient de donner le coup d'envoi de la Saison 2 d'eFootball 2022. Comme promis par l'éditeur japonais, ça coïncide avec l'arrivée du jeu sur mobile. "

Objectifs

Les "objectifs" sont des défis, que vous pouvez terminer en jouant au jeu de manière spécifique, et qui rapportent de fantastiques récompenses. Vous pouvez également acheter des "objectifs premium" à l’aide de pièces eFootball et gagner de meilleures récompenses !

Managers légendaires

En guise de récompenses d’"objectifs premium", vous pouvez mettre des managers légendaires comme J. Cruijff aux commandes de votre Équipe de rêve ! Contrairement aux managers normaux, les managers légendaires auront une affinité d’entraînement spéciale.

Enregistrer plusieurs plans de jeu

Nous allons ajouter une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’enregistrer plusieurs plans de jeu. Vous pourrez désormais préparer plusieurs plans de jeu en fonction des différentes tactiques et des événements disponibles. De quoi gérer vos plans de jeu comme jamais.

Assignation des points de progression recommandée

Afin de vous offrir une expérience de progression des joueurs simplifiée, nous allons également intégrer la fonctionnalité "Recommandée". Les points de progression peuvent désormais être automatiquement assignés à l’aide d’un simple bouton.



La Saison 2 introduit également des packs de boost uniques, toujours en ce qui concerne le mode "Équipe de rêve" :



Premium Ambassador Pack (2 types au total)



Un pack spécial de 11 joueurs centrés autour de L. Messi et Neymar Jr respectivement. Contenant 11 joueurs à la maîtrise de style de jeu d’équipe améliorée, chacun de ces packs suit le style de jeu d’équipe préféré de sa pièce maîtresse. Ajoutez-y un manager qui correspond à la maîtrise de style de jeu d’équipe et vous obtiendrez une Équipe de rêve époustouflante.



Premium Club Pack 21-22/Club Pack 21-22



Le contenu des Premium Club Packs 21-22/Club Packs 21-22 se base sur les données des transferts de la saison 2021/22. Indispensables pour les supporteurs passionnés, ces packs à thème de clubs regorgent de joueurs d’un club spécifique. De plus, un tas de grands acteurs du ballon rond seront disponibles avec un look de carte spécial, créé exclusivement pour les meilleurs fans. Alignez vos joueurs de club préférés et développez-les pour créer votre propre Équipe de rêve ! Ces packs seront disponibles à compter du 16/06/2022, moment où la saison 2 sera lancée sur les chapeaux de roues. Plus d’informations sur les joueurs inclus dans ces packs seront disponibles à une date ultérieure.



Pour le reste des nouveautés incluses dans la Saison 2, on vous invite à jeter un oeil au site officiel d'eFootball 2022, en plus du trailer ci-dessous.