eFootball (PES 2022) : Konami présente ses excuses aux joueurs et s'explique

C'est sans nul doute l'événement qui a marqué ces dernières heures dans le monde du jeu vidéo, à savoir le lancement chaotique de eFootball (PES 2022) et les visage cabossés des plus grands joueurs du monde tels que Messi, Ronaldo, Mbappé ou Varane. Si Internet se délecte de ce genre de drama, du côté de chez Konami, on fait un peu la tronche et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que l'éditeur japonais ne prenne la parole. C'est au travers d'un message posté sur ses réseaux sociaux que Konami présente ses excuses auprès des joueurs.

Suite à la sortie de eFootball 2022, nous avons reçu beaucoup de commentaires et de demandes concernant concernant l'équilibre du jeu, qui inclut la vitesse des passes et et le fonctionnement de la défense. Nous tenons également à reconnaître qu'il y a eu des rapports de problèmes rencontrés par les joueurs avec les cut-secenes, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon. Nous sommes vraiment désolés pour ces problèmes, et nous voulons assurer à tous que nous prendrons toute sles préoccupations au sérieux que nous nous efforcerons d'améliorer la situation actuelle.











Si Konami promet de corriger tous les problèmes rencontrés, l'éditeur ne donne malheureusement aucune date, même si l'on sait que la véritable grosse mise à jour est prvéue pour l'automne, avec notamment l'arrivée des micro-transactions, sans oublier des correctifs sur le gameplay, notamment la gestion des passes, le système de collision et tous les bugs également. On leur souhaite bien du courage...