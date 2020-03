E3 2020 : malgré le risque du coronavirus, le salon devrait bien avoir lieu

Sujet brûlant dans l'actualité, l'épidémie du coronavirus force de plus en plus de gouvernements à prendre des mesures drastiques. En France, par exemple, les événements rassemblant plus de cinq mille personnes sont tout bonnement interdits ; des règles que les États-Unis n'ont pas encore imposées sur leurs terres. Ainsi, de gros salons peuvent encore s'y tenir, à l'instar de l'E3 2020 dont l'existence a bien sûr été remise en cause par les internautes.



Mais pour l'ESA, l'organisme derrière le célèbre événement, l'E3 2020 aura bel et bien lieu. D'ailleurs, tout le monde est actuellement sur le coup tout "en suivant la situation de très près" : les organisateurs précisent même que "la planification progresse à pleine vitesse" et que "les ventes d'expositions et d'inscriptions sont en bonne voie".



Pourtant, le fameux COVID-19 s'annonce particulièrement dévastateur dans le paysage événementiel du jeu vidéo : la GDC 2020 a par exemple été annulée et plusieurs acteurs se sont retirés de la PAX East de Boston, qui vient tout juste de se terminer. Si l'ESA compte effectivement tenir l'E3 2020, rien n'empêchera toutefois ses participants d'annuler leur venue s'ils jugent la situation trop risquée. On verra bien.