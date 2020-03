E3 2020 : les réactions de l’industrie suite à l’annulation du salon

Même si l’on s’y attendait, l’annulation de l’E3 2020 a été vécue comme un véritable coup de tonnerre au sein de l’industrie. Dans son communiqué, l’ESA a néanmoins promis d’organiser un événement en ligne afin que les exposants censés être présents au salon puissent quand même faire leurs annonces. En attendant de voir comment tout ça va se mettre en place, chaque éditeur/constructeur/studio y est allé de son communiqué.



« La santé et le bien-être de nos équipes, de nos joueurs et de nos partenaires sera toujours notre priorité, affirme Ubisoft. Aussi, bien que nous soyons sincèrement déçus de ne pas pouvoir vivre l’E3 de la même façon cette année, nous soutenons la décision de l’ESA. L'E3 est, et continuera d’être un rassemblement important pour nous réunir en tant que communauté autour de notre passion pour les jeux vidéo. Nous explorons actuellement les différents formats en ligne à notre disposition pour partager nos actualités et sorties. »





Information concernant l'E3 2020. pic.twitter.com/Nab92nORzD — Ubisoft FR (@UbisoftFR) 11 mars 2020



« L’E3 a toujours été un moment important aux yeux de l’équipe Xbox, souligne pour sa part Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft. Compte tenu de la précision qui a été prise, nous célébrerons la nouvelle génération avec la communauté Xbox et tous ceux qui aiment jouer à travers un format Xbox digital. De plus amples détails seront communiqués ultérieurement. »





E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h — Phil Spencer (@XboxP3) 11 mars 2020



« La semaine de l’E3 a toujours été importante pour nous, et nous sommes réellement choqués par l’annulation du salon, souligne de son côté Devolver. Du coup, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on doit jongler, mais on est en train de planifier un Devolver Direct / conférence de presse en ligne, et encore plus si possible. »





The week of E3 has always been a big part of what we do and are genuinely bummed about the cancelation of the event itself.



Lots to juggle but right now we plan on having a livestream Devolver Direct / press conference and possibly more. pic.twitter.com/nGDAEsIzUs — Devolver Digital (@devolverdigital) 11 mars 2020



« Nous avons suivi l’évolution du coronavirus dans le monde avec la plus grande attention, affirme Electronic Arts. Les choses bougent chaque jour, et nous avons commencé à étudier la façon dont ça va impacter l’EA PLAY 2020. Nous vous en dirons davantage bientôt. »



« Nintendo soutient la décision de l’ESA d’annuler l’E3 cette année pour aider à protéger la santé et la sécurité de chacun dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 », explique la firme de Kyoto à nos confrères de Polygon, en précisant juste derrière réfléchir également à d’autres moyens de communiquer ses annonces auprès de ses fans.

Pour mémoire, Sony Interactive Entertainment n’avait pas prévu de se rendre à l’E3 2020, arguant que le salon ne répondait plus à ses attentes en matière de communication. C’est finalement lui qui est le moins impact par cette histoire.