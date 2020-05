Dreams : la démo est disponible sur le PlayStation Store, voilà ce qu'elle contient

Profitez d'une playlist des jeux les plus fous et les plus créatifs conçus par les joueurs du monde entier, sélectionnés par Media Molecule, est-il indiqué. Apprenez comment donner vie à vos propres contenus dans le jeu complet grâce aux outils et aux didacticiels de création de jeux, de mèmes, de musique, d'œuvres d'art et bien d'autres."Puisque Dreams dispose également d'une campagne scénarisée, on nous explique que cette démo permet de jouer aux premiers chapitres du Rêve d'Art. Naturellement, en cas d'achat de la version complète, la progression et tout le reste seront conservés. A noter qu'une réduction de 10€ est actuellement poposée pour Dreams - 29,99€ au lieu des 39,99€ habituels. Au cas où, notre test se trouve à cette adresse