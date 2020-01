Dragon Ball Z Kakarot : un nouveau trailer consacré à Vegeta, les fans vont adorer

Dragon Ball Z : Kakarot refait surface à travers un nouveau trailer servi par Bandai Namco Entertainment. Cette fois-ci, les développeurs de CyberConnect2 ont décidé de mettre en avant Vegeta qui, si l'on en croit un certain nombre de fans, est le meilleur personnage de la série. Puisque le jeu retracera les principaux arcs du manga, il y aura moyen d'assister à son premier combat face à Goku, à la folie qui l'empare lorsque Cell élimine froidement Trunks, ou encore à sa fusion avec son meilleur ennemi pour devenir Gogeta. Les adeptes devraient se régaler.Pour mémoire, Dragon Ball Z : Kakarot est attendu pour le 17 janvier sur Xbox One, PS4 et PC.