DOOM Eternal : voilà comment la BO a été composée avec un choeur de heavy metal

Bethesda Softworks vient de nous faire parvenir une vidéo dans laquelle on découvre comment Mick Gordon a réalisé la B.O. de DOOM Eternal. En fait, par le biais des petites annonces, id Software a réussi à regrouper un large nombre de chanteurs et chanteuses qui venus prêter leur voix au jeu, sachant que les paroles sont dans une langue ancienne et mystérieuse. Parmi les chanteurs retenus, l'éditeur mentionne Tony Campos (Ministry, Static X), Sven De Caluwe (Aborted) ou encore Linzey Rae (The Anchor).



Pour plus d'infos sur DOOM Eternal, on vous suggère d'aller jeter un oeil sur nos previews du jeu. Et si jamais vous l'aviez oublié, le titre sortira le 20 mars sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.