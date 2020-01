Disintegration : le jeu du créateur de Halo annonce sa bêta dans un trailer mouvementé

Marcus Lehto n'est pas un illustre inconnu dans le milieu vidéoludique : non, il est tout de même le co-créateur du premier Halo et, rien que pour ça, on lui doit un certain respect. Aujourd'hui, le bonhomme n'est plus du tout chez Bungie mais à la tête de V1 Interactive, un petit studio travaillant activement sur Disintegration : dans ce projet multijoueur explosif, le joueur contrôle un gravcycle, un véhicule futuriste muni d'armes redoutables.Bref, il faut savoir que le développement se poursuit plutôt bien et, à ce titre, il est l'heure pour le studio de proposer de premières bêta : la première sera privée et ouvrira ses portes du 28 au 29 janvier tandis que la publique s'organisera du 31 janvier au 1er février. Les inscriptions se font ici , sur le site officiel du titre. Tentés ? Si vous hésitez encore, voici un petit trailer de gameplay pour illustrer la chose.