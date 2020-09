Disintegration : c'est un énorme flop, les serveurs s'éteignent déjà

Private Division, la branche de Take-Two, annonce ainsi la fermeture des serveurs le 27 novembre prochain et que ce soit sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Dur.





Sorti en juin dernier, Disintegration misait tout sur des combats en véhicules plutôt bien ficelés malgré certaines fragilités évidentes. En dehors de sa campagne sympathique mais sans gros plus, le jeu du co-créateur de Halo avançait surtout un multijoueur prévu pour durer : hélas, le destin est parfois cruel et le soft est en fait... un four monumental. Pour ainsi dire, on apprend sur Steam DB que le pic de joueurs en simultané lors des trente derniers jours est de... 27 personnes. Et ce n'est pas beaucoup plus glorieux les mois précédents.Devant cette dure réalité,