Disintegration : le multijoueur au coeur d'un nouveau trailer, les différents modes présentés

Private Division et V1 interactive dévoilent aujourd'hui un tout nouveau trailer dédié à Disintegration, et plus particulièrement à son multijoueur. Rappelons que le titre se présente comme un FPS où le joueur incarnera Shoal Romer, un pilote de gravcycle. Mais attention, ce dernier devra aussi diriger son escouade de fantassins, avec un gameplay très proche de ce qui se fait dans les RTS actuels. Pour ne pas mordre la poussière, il faudra donc couvrir son équipe et, surtout, ne pas envoyer ses hommes à la mort sous peine de voir l'ennemi prendre rapidement l'ascendant sur la partie.Disintegration sortira le 16 juin sur PC, PS4 et Xbox One, sachant que nos impressions sur le jeu sont disponibles à cette adresse