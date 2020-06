Disintegration : en attendant notre test, voici le trailer de lancement

Disintegration, Private Division propose de découvrir le trailer de lancement du jeu. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, on rappelle que c'est le co-créateur de Halo, Marcus Lehto, qui a donné vie au projet. Dans la peau de l'Intégré Romer, le joueur va devoir mener un groupe de Renégats dans un univers où la famine, la surpopulation et une épidémie mondiale ont changé le visage de la Terre.



Compte tenu que l'humanité est menacée d'extinction, des scientifiques ont mis au point l'Intégration, un processus qui permet d’enlever les cerveaux humains de leurs corps et de les replacer dans des armatures robotiques. La perspective de retrouver une enveloppe faite de chair et de sang pousserait également Romer et ses partenaires à tout faire pour survivre.



La sortie de Disintegration est prévue pour le 16 juin prochain sur Xbox One, PC et PS4.





