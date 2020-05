Disintegration : une date de sortie et un trailer pour le nouveau jeu du créateur de Halo

Private Division nous fait parvenir un tout nouveau trailer de Disintegration, le nouveau jeu du créateur de Halo, dans lequel on découvre la date de sortie du jeu. Bonne nouvelle : l'attente ne sera pas longue. Le jeu va donc débarquer le 16 juin prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Rappelons qu'il nous fera incarner Shoal Romer, un pilote de gravcycle lançé dans un combat contre la faction totalitaire des Rayonnes. Pour plus d'infos sur le jeu, on vous suggère d'aller jeter un oeil à la preview de la rédaction que vous pouvez trouver à cette adresse. Sachez que précommandes du jeu sont d'ores et déjà ouvertes, et qu'il vous en coûtera 49.99€ quelle que soit votre plateforme de prédilection.