DiRT 5 : une vidéo de gameplay tirée de la version Xbox Series S, ça dure un peu plus d'une minute

DiRT 5 se rappelle à notre bon souvenir à travers une toute nouvelle vidéo de gameplay fraîchement mise en ligne par Codemasters. Réalisée à partir de la version Xbox Series S, elle met en scène un rock bouncer qui tente de dompter la piste d'une épreuve Path Finder, en Italie. L'occasion de rappeler que le jeu sortira bien évidemment sur Xbox Series X, le Smart Delivery permettant de profiter de la next-gen sans frais supplémentaires pour ceux qui achèteront DiRT 5 d'abord sur Xbox One. Ce sera pareil de la PS4 vers la PS5.Le titre sera disponible à partir du 6 novembre sur les consoles actuelles et PC, et pas avant le 10 novembre sur Xbox Series X et Xbox Series S. Rien n'a encore été annoncé pour la PS5, alors que Stadia ne sera pas servi avant 2021.