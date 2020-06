DiRT 5 : une nouvelle vidéo consacrée au mode "Carrière", la date de sortie est connue

Alex Janiček

Nolan Sykes et James Pumphrey, les deux animateurs de la chaîne YouTube Donut Media, seront aux commandes d'un podcast où ils relaieront les derniers évenements.Côté contenu, Codemasters promet de rester fidèle à ses principes avec plus de 130 courses réparties sur cinq chapitres et neufs types d'épreuves. Il devrait donc y avoir de quoi faire. Enfin, n'oublions pas le plus important, à savoir la date de sortie de DiRT 5 qui a été fixée au 9 octobre prochain sur Xbox One, PS4 et PC. Quant à la Xbox Series et à la PS5, elles seront servies à une date encore inconnues.