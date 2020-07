DiRT 5 : un trailer qui montre les différentes modes de jeu et la customisation des voitures

Gymkhana que l'on n'avait plus revu depuis DiRT Showdown. "Nous avons encore quelques éléments qui n’ont pas encore été dévoilés pour le moment, notamment quelque chose d’inédit dans la franchise DIRT", prévient le directeur du développement Robert Karp.



Attendu pour le 9 octobre prochain sur Xbox One, PS4 et PC, DiRT 5 sortira également sur PS5 et Xbox Series X à une date encore inconnue. "Les joueurs qui achèteront DIRT 5 sur PlayStation 4, recevront gratuitement et automatiquement le jeu sur PlayStation 5, est-il indiqué dans le communiqué. Cela avait également déjà été annoncé sur Xbox One et Xbox Series X, avec le Xbox Smart Delivery."



TYPES DE COURSES DANS DiRT 5



Landrush : Dans ce mode, retrouvez des circuits sauvages avec des sections techniques composées de sauts. De plus, la météo dynamique vous en fera voir de toutes les couleurs.

Rally Raid : Conduisez des machines spécialement conçues pour des courses tout-terrains extrêmes.

Ice Breaker : Les joueurs se défient sur des circuits courts complétement gelés.

Stampede : Des paysages naturels impitoyables, où la moindre erreur est impardonnable.

Path Finder : Vitesse maîtrisée et stratégie sont les clés qui mènent les joueurs vers le succès. Les courses se déroulent sur des sentiers parsemés de roches avec des sauts vertigineux.

Sprint : 900 chevaux, des ailes immenses et 4 tailles de roues différentes : vivez la course à son niveau le plus fou.

Ultra Cross : Terrain varié et circuits imprévisibles sont les éléments qui définissent ce mode.

DiRT 5 se rappelle à notre bon souvenir à travers un tout nouveau trailer généreusement offert par Codemasters. D'une durée de quasiment deux minutes, la vidéo passe en revue les différents modes contenus dans le jeu, dont le fameux multi en écran splitté. La customisation des véhicules occupera bien évidemment une place importante, tout comme le