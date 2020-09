DiRT 5 : la date de sortie sur Xbox Series X annoncée, une vidéo de gameplay en cadeau

Ubisoft n'est pas le seul à avoir attendu que Microsoft communique la date de sortie de la Xbox Series X pour se positionner. En effet, Codemasters fait savoir par le biais d'un communiqué officiel que DiRT 5 débarquera sur la console le 10 novembre prochain, ce qui est également valable pour la Xbox Series S. Naturellement, grâce au Smart Delivery, il sera possible de profiter gratuitement de la version next-gen si l'on achète le jeu sur Xbox One. D'ailleurs, en parlant des supports actuels, DiRT 5 est toujours prévu pour le 6 novembre sur Xbox One donc, PS4 et PC. Pour le moment, rien n'a filtré sur la PS5, et Stadia ne sera pas servi avant 2021.Enfin, pour être complet, Codemasters a diffusé une vidéo de gameplay inédite consacrée à l'épreuve "Ice Breaker" qui, comme son nom l'indique, demande de piloter sur la glace. Jusqu'à une douzaine de véhicules pourront y prendre part.