DiRT 5 : un nouveau trailer de gameplay nous présente l'éditeur d'épreuves

Si jamais vous aviez peur de terminer DiRT 5 trop rapidement, sachez qu'un éditeur d'épreuves sera disponible dans le jeu, comme on peut le découvrir via de trailer de gameplay, lâché par Codemasters. Le jeu s'est immiscé dans le show de Geoff Keighley lors du preshow, et ce nouveau mode devrait ravir ceux qui ont un penchant créatif, en plus d'aimer drifter dans la boue sur la mélodie d'un moteur bloqué au rupteur. Mieux, on pourra ensuite partager ses créations avec le monde entier via la plateforme de Codemasters. Rappelons que DiRT 5 sortira le 16 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, sachant que le jeu arrivera également sur PS5, Xbox Series X et Google Stadia ultérieurement.