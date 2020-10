Destruction AllStars : présent au line-up de la PS5, le jeu dévoile sa résolution et son framerate

Annoncé lors du show PS5, Destruction AllStars est franchement discret mais pourrait bien être une chouette surprise : avec un concept de baston en voitures (à 28 !) au cours desquelles il sera même possible de continuer à pied, en pleine arène, le potentiel de fun est évident. Pour autant, on attendra d'en voir plus avec une vidéo de gameplay en bonne et due forme et, d'histoire de nous faire patienter sagement, Sony vient donner quelques précisions techniques sur cette exclusivité développée par Lucid Games par le biais du site officiel de PlayStation.



On y apprend ainsi que Destruction AllStars tournera en soixante images par seconde et, surtout, en 4K... dynamique. Alors certes, nous ne sommes pas encore en 4K native mais on croise évidemment les doigts pour que l'expérience s'avère bien optimisée pour l'architecture de la PS5. Au passage, notons que le soft exploitera les spécificités de la console avec des temps de chargement quasi-immédiats, des gâchettes adaptatives, les vibrations haptiques et l'audio 3D. Bref, tout le tintouin : il ne nous reste plus qu'à voir tout ça en action.