Destruction AllStars : un nouveau trailer de gameplay destructeur pour l'exclu PlayStation

Originalement prévu pour le line-up de la PlayStation 5, Destruction AllStars a finalement été repoussé à 2021 : qu'importe, cela n'empêche pas Sony de communiquer joyeusement à son sujet et la firme vient justement de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de gameplay. Une ambiance digne des plus grands événements sportifs, des commentateurs excités, de la tôle froissée en veux-tu en voilà et des couleurs éclatantes, voilà qui définirait bien ce jeu de baston en voiture (avec même des phases à pied), à mi-chemin entre Destruction Derby et Rocket League. En attendant de pouvoir prendre le titre en main, on se donne donc rendez-vous en février prochain avec l'espoir d'autres trailers et extraits névrosés.Pour rappel, il s'agit d'une exclusivité PlayStation signée Lucid Games, un studio britannique basé à Liverpool ayant épaulé Ghost Games sur Need for Speed Payback. Entre autres.