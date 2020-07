Destruction AllStars : des screenshots qui sentent bon la tôle froissée sur PS5

On a tendance à l'oublier et pourtant, Destruction AllStars dispose d'un potentiel évident : présenté lors du reveal de la PS5 , il s'agit là d'un jeu de combat en voitures et en arène, particulièrement brutal et coloré qui pourrait bien se démarquer en fonction de certains critères. Entre autres, il est même possible de descendre de son véhicule pour continuer à pied, ce qui ne manque pas d'occasionner quelques situations virevoltantes.Bref, Lucid Games, le studio derrière le projet, vient tout juste de diffuser quatre nouvelles images capturées directement sur PlayStation 5 : c'est vif, plutôt fracassant et nous voilà forcément curieux de voir davantage de gameplay. Sans doute cet été.Destruction AllStars ne dispose pas encore de date de sortie.