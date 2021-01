Destruction AllStars (PS5) : une vidéo commentée de 7 min pour comprendre son gameplay

Parmi les jeux annoncés lors du programme PlayStation Plus du mois de février 2021, c'est sans nul doute Destruction AllStars qui est ressorti du lot. La raison est simple : le jeu sortira en même temps que les jeux gratuits du mois, l'idée pour Sony Interactive Entertainment étant de lui offrir la force de frappe du PlayStation Plus et donc une belle rampe de lancement. Aussi, pour accompagner cette belle annonce, une vidéo de 7 minutes de pur gameplay a été publiée afin de mieux comprendre son concept. De loin, on pourrait penser à une revisite de la série Destruction Derby avec des véhicules en arènes qui doivent enchaîner un maximum de tôle froissée. Certains évoqueront Twisted Metal aussi pour le côté plus déluré, mais en réalité, le titre développé par Lucid Games et Wushu Studios nous révèle qu'il sera aussi de continuer à s'affronter hors de son véhicule.



Pas moins de 16 personnages nous attendent dans le jeu, disposant de capacités spéciales et d'autres plus communes comme le double-saut, le wall-run, le dodge ou bien encore la possibilité de car-jacker ses adversaires encore au volant. L'idée du concept, c'est d'offrir le même pourcentage de survie à pied comme au volant d'un véhicule, sachant qu'il est possible de pénétrer dans n'importe quel engin pour poursuivre sa lutte. Bien sûr, on se sent plus en sécurité dans l'habitacle de son véhicule, mais chacun d'entre eux dispose de spécificités différentes. Il y a les engins basés que la vitesse, d'autres sur la capacité à encaisser des coups et enfin, ceux qui se manient le mieux. Plusieurs modes de jeu ont été imaginés par les développeurs afin de varier les situations. On rappelle que Destruction AllStars sera disponible à partir du 2 février prochain, uniquement sur PS5.