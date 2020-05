Destroy All Humans! : le remake s'offre un trailer destructeur, adieu la race humaine

C'est décidément la génération des remakes et des remasters peaufinés et, assurément, Destroy All Humans! compte bien tirer son épingle du jeu. Lifting avancé du jeu culte sorti en 2005, le jeu permettra toujours d'incarner Crypto dans sa quête de domination de la race humaine : à vrai dire, notre cher alien ne fera pas dans la dentelle et passera une grosse partie de son temps à... tout détruire. C'est simple, rapide, efficace et particulièrement jouissif : d'ailleurs, ça mérite carrément un trailer de gameplay, que voici.On rappelle que Destroy All Humans! sortira le 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One pour la modique somme de trente euros.