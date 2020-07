Destroy All Humans! : le remake aura droit à une mission inédite, un rapide aperçu en vidéo

Destroy All Humans! se rappelle à notre bon souvenir à travers un teaser fraîchement mis en ligne par THQ Nordic. Dans son communiqué, et non sans humour, THQ Nordic explique que Black Forest Games, en plus de moderniser les contrôles et de remettre les graphismes au goût du jour, a ajouté une mission inédite après avoir fouiné dans les archives de Pandemic Studios. Puisque l'on parle des ajouts en termes de contenu, il sera possible de prendre part à des challenges spéciaux propres aux missions terminées.Pour mémoire, le remake de Destroy All Humans! sortira le 28 juillet prochain sur Xbox One, PS4 et PC.