Destroy All Humans! : quinze minutes de gameplay pour ce remake coloré

Développé par les Allemands de chez Black Forest Games - qui ont même réussi à placer du bon gros Rammstein sur le trailer d'annonce - le remake du tout premier Destroy All Humans! semble se porter plutôt bien. Preuve en est de cette jolie séquence de gameplay de près d'un quart d'heure, prélevée directement de la PAX East de Boston.Plus précisément, il s'agit des quinze premières minutes de la fameuse aventure de Crypto, l'alien qui devra coloniser la Terre et terrasser les humains par tous les moyens possibles. Destroy All Humans! débarquera cette année (on ne sait pas trop quand) sur PC, Xbox One et PlayStation 4.