Destroy All Humans! : le remake s'offre quelques doux screenshots comparatifs

Si la prochaine génération de consoles devrait mettre fin à l'ère des remasters grâce à la rétrocompatibilité, les remakes, eux, ont encore beaucoup à donner : 2020 accueillera notamment celui de Destroy All Humans!, jeu culte développé par Pandemic et sorti en 2005 : pour cette refonte, c'est la firme allemandeBlack Forest Games qui en est à la charge et, bonne nouvelle, voici une poignée de nouvelles images.Plus précisément, il s'agit de comparatifs entre la version originale (PS2/Xbox) et celle à venir : d'ailleurs, précisons que le titre sortira premièrement sur PC puis sur PlayStation 4 et Xbox One, on ne sait pas encore trop précisément. Tâchons de préciser qu'il y a plusieurs mois, un autre comparatif, cette fois-ci vidéo, avait été publié par une chaîne YouTube : si vous êtes intéressés, ça se passe ici