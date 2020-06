Destroy All Humans! : des armes, du fun et des gens qui trépassent dans ce nouveau trailer de gameplay

En 2005, Crypto et son sens amusant de l'éradication de la race humaine s'imposaient avec bonne humeur sur PlayStation 2 et Xbox : quinze ans plus tard, l'alien n'a toujours rien lâché et s'apprête à revenir sous la forme d'un remake (ou remaster très avancé, on ne sait plus trop, à force) sur les plateformes actuelles et sous la coupe du studio Black Forest Games.Pour le coup, les bases resteront exactement les mêmes : il s'agira toujours d'éliminer un maximum d'humains grâce à un arsenal extraterrestre digne de ce nom... et sans aucune compassion, bien entendu. Un concept rappelé brièvement à travers ce nouveau trailer de gameplay d'une minute que l'on vous laisse regarder de suite.Ah, et au fait : Destroy All Humans! sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 28 juillet prochain. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le moment.