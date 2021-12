Décès de John Madden : Electronic Arts lui rend un vibrant hommage

Peu connu en France où le football américain est un sport quasiment invisible, John Madden est en revanche considéré comme une véritable légende aux Etats-Unis. Son dècès, annoncé en ce jour, a provoqué des vagues d'émotions et d'hommages rendus à travers tout le pays. Côté jeu vidéo, Electronic Arts s'est évidemment exprimé sur ses réseaux sociaux pour saluer les 30 ans de collaboration entre le géant américain et le coach sportif, qui fut en couverture de bon nombre de jeux Madden au cours de ces décennies.

Aujourd'hui, nous avons perdu un héros. John Madden a été synonyme de football pendant plus de 50 ans. Sa connaissance du jeu n'avait d'égale que l'amour qu'il avait pour lui, tout comme son appréciation pour tous ceux qui ont foulé le pied sur le terrain. Un humble champion, un professeur accessible et un coach pour toujours. Notre coeur et notre sympathie vont à la famille, aux amis et aux millions de fans de John. Il nous manquera énormément et ne sera jamais oublié.



Si le monde semble l'avoir toujours connu comme entraîneur sportif, John Madden a également joué au football américain au College de San Mateo avant de rejoindre l'université polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo. John Madden est drafté au 21ème tour (224e position) par l'équipe NFL des Eagles de Philadelphie en 1958, mais une grave blessure au genou durant le camp d'entraînement le condamne à renoncer à une carrière professionnelle. Il se reconvertit alors en coach en 1960, et ce n'est qu'en 1979 qu'il intègre le monde de la télévision comme consultant sportif qu'il ne quittera plus. Quant à sa première collaboration avec le jeu vidéo et Electronic Arts, ça remonte à 1988. Une collaboration qui aura permis de vendre plus de 130 millions de jeux Madden NFL (chiffres officiels datant de août 2018), ce qui en fait le jeu de sport le plus vendu au monde, devant FIFA, devant NBA 2K. John Madden est mort le 29 décembre 2021 à l'âge de 85 ans.