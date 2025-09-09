Dead Island 2 franchit les 20 millions de joueurs, Dead Island 3 en cours de développement

Tout semble bien se passer pour Dead Island 2, puisqu'on apprend de la part de Deep Silver que le jeu a désormais attiré plus de 20 millions de joueurs à travers le monde, depuis sa sortie en avril 2023. Un chiffre impressionnant, mais à relativiser : beaucoup de joueurs viennent via les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Plus, et non via l’achat direct. Si l'on aurait aimé avoir les vrais chiffres de ventes, ce succès d'estime prouve au moins que la franchise est de retour sur les rails, elle qui a connu l'enfer pendant très longtemps. La route jusqu’ici n’a pas été simple. Annoncé dès 2014 avec une cinématique devenue culte, Dead Island 2 a changé de mains à plusieurs reprises : Yager d’abord, Sumo Digital ensuite, et finalement Dambuster Studios en 2019. Une gestation longue et chaotique qui aurait pu enterrer le projet.



Mais malgré ces retards et la réputation mitigée des studios précédents, la magie a opéré, puisque le jeu a trouvé 1 million de joueurs dès les trois premiers jours de son lancement, malgré son exclusivité temporaire sur Epic Games Store. Depuis, la courbe d’adoption n’a cessé de grimper : 3 millions de ventes en mai 2024, 10 millions de joueurs en novembre 2024, et aujourd’hui 20 millions. L’arsenal gore, les combats viscéraux et l’humour noir propre à la franchise continuent de séduire, confirmant que Dead Island reste une référence du zombie slasher à la première personne. Et l’histoire ne s’arrête pas là. Dambuster Studios a déjà repris la découpe pour préparer Dead Island 3, sans en révéler le moindre détail. Espérons cette fois-ci que cette nouvelle itération ne mette pas 10 ans à arriver...



