JeuxActuJeuxActu.com

Dead Island 2 franchit les 20 millions de joueurs, Dead Island 3 en cours de développement

Dead Island 2 franchit les 20 millions de joueurs, Dead Island 3 en cours de développement

Tout semble bien se passer pour Dead Island 2, puisqu'on apprend de la part de Deep Silver que le jeu a désormais attiré plus de 20 millions de joueurs à travers le monde, depuis sa sortie en avril 2023. Un chiffre impressionnant, mais à relativiser : beaucoup de joueurs viennent via les abonnements Xbox Game Pass et PlayStation Plus, et non via l’achat direct. Si l'on aurait aimé avoir les vrais chiffres de ventes, ce succès d'estime prouve au moins que la franchise est de retour sur les rails, elle qui a connu l'enfer pendant très longtemps. La route jusqu’ici n’a pas été simple. Annoncé dès 2014 avec une cinématique devenue culte, Dead Island 2 a changé de mains à plusieurs reprises : Yager d’abord, Sumo Digital ensuite, et finalement Dambuster Studios en 2019. Une gestation longue et chaotique qui aurait pu enterrer le projet.

Mais malgré ces retards et la réputation mitigée des studios précédents, la magie a opéré, puisque le jeu a trouvé 1 million de joueurs dès les trois premiers jours de son lancement, malgré son exclusivité temporaire sur Epic Games Store. Depuis, la courbe d’adoption n’a cessé de grimper : 3 millions de ventes en mai 2024, 10 millions de joueurs en novembre 2024, et aujourd’hui 20 millions. L’arsenal gore, les combats viscéraux et l’humour noir propre à la franchise continuent de séduire, confirmant que Dead Island reste une référence du zombie slasher à la première personne. Et l’histoire ne s’arrête pas là. Dambuster Studios a déjà repris la découpe pour préparer Dead Island 3, sans en révéler le moindre détail. Espérons cette fois-ci que cette nouvelle itération ne mette pas 10 ans à arriver...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 9 septembre 2025
18:12


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Dead Island 2 : le jeu est un joli succès, les derniers chiffres de ventes révélés Un an déjà qu'est sorti Dead Island 2, un jeu qui aura mis son temps à arriver (plus de 10 ans d'attente) et dont l'accueil plutôt positif aura permis de lui offrir un joli lancement. 23/05/2024, 09:28
Dead Island 2 : déjà un million de copies vendues en un week-end, le succès est colossal ! Dead Island 2 a peut-être mis 10 ans à sortir, mais il était attendu par toute une communauté. Deep Silver vient en effet d'annoncer que le jeu s'est déjà écoulé à plus d'un millions d'exemplaires. 24/04/2023, 19:11

Test Dead Island 2 : le plaisir coupable par excellence ? 21/04/2023, 17:42
Test Dead Island 2 : les notes sont tombées, c'est correct mais pas extraordinaire 18/04/2023, 16:28
Dead Island 2 : un trailer final bien gore et non censuré, ça gicle de partout 17/04/2023, 16:31
Dead Island 2 : voici les 11 premières minutes du jeu, du gameplay bien gore en 4K 11/04/2023, 15:47


Dead Island 2

Jeu : FPS
Editeur : Deep Silver
Développeur : Dambuster Studios
21 Avr 2023
21 Avr 2023
21 Avr 2023
21 Avr 2023
21 Avr 2023

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, sans argent ni talent 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, sans argent ni talent 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
Dead Island 2 : le générique d'intro révélé, c'est ambiance fin du monde
Dead Island 2 : voici 14 min de gameplay PEGI 18, c'est super violent mais jouis Dead Island 2 : voici 14 min de gameplay PEGI 18, c'est super violent mais jouissif !
Dead Island 2 : le jeu est prêt, il sort même avec de l'avance, voici la nouvell Dead Island 2 : le jeu est prêt, il sort même avec de l'avance, voici la nouvelle date
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News