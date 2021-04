Days Gone 2 : si le jeu ne voit pas le jour, c'est aussi la faute des joueurs d'après le scénariste du jeu

"Le développement fut long, pénible, ça a duré six ans, affirme-t-il. Six années de crunch, en fait. Comme j'aime ce que je fais, je ne le percevais pas comme un problème. Pour autant, ça ne signifie pas que c'était bon pour moi. Les deux dernières années passées loin du studio m'ont fait le plus grand bien. J'ai pu faire ce que je voulais, j'ai écrit trois livres, c'est juste différent." Jeff Ross, le réalisateur de Days Gone. Cette fois-ci, le papa de God of War a pu échanger avec John Garvin qui est à la fois le scénariste et le directeur créatif du jeu de Bend Studio. Cet entretien est particulièrement intéressant, puisqu'il permet d'apprendre les raisons qui ont poussé le bonhomme à rendre son tablier juste après la sortie de Days Gone, sachant qu'il oeuvrait au sein du studio depuis 1997."Le développement fut long, pénible, ça a duré six ans, affirme-t-il. Six années de crunch, en fait. Comme j'aime ce que je fais, je ne le percevais pas comme un problème. Pour autant, ça ne signifie pas que c'était bon pour moi. Les deux dernières années passées loin du studio m'ont fait le plus grand bien. J'ai pu faire ce que je voulais, j'ai écrit trois livres, c'est juste différent."





Avant d'ajouter : "Quand vous développez un jeu, la pression est permanente. Vous devez penser aux différentes étapes du projet, à la rentabilité, à la gestion du personnel... Pour être honnête, il nous est arrivé d'avoir des discussions houleuses lors de la dernière année, et je finissais pas crier : 'Donnez-moi mes indemnités que je me casse', ou des trucs stupides de ce genre. A l'époque où la taille du studio était moindre et qu'il n'y avait que Chris [Reese, le directeur du studio] et moi, ça pouvait passer. Mais lorsque nous sommes passés à une centaine de personnes, vous ne pouvez pas avoir l'un des patrons qui perd son calme. Et puis, je ne suis pas sociable. Pourtant, ils ont essayé d'y remédier avec des formations [...] mais je n'étais pas fait pour ça."







Durant la même interview, John Garvin glisse également un conseil aux joueurs. "J'ai un avis sur quelque chose qui pourrait intéresser tes viewers, et peut-être même les énerver. Si vous aimez un jeu, mais putain, achetez-le plein pot !, lâche-t-il. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai entendu des joueurs dire : 'Je l'ai acheté à prix réduit, je l'ai choppé sur le PlayStation Plus', ou des trucs du genre." Naturellement, John Garvin est conscient que c'est un risque à prendre. "Vous ne pouvez pas savoir [si c'est un bon jeu ou pas], mais dans ce cas, ne vous plaignez pas qui n'a pas été soutenu dès sa sortie n'a pas de suite."



Il prend comme exemple le cas de Syphon Filter : Dark Mirror (sorti en 2006 sur PSP et PS2) qui a été victime du piratage. "A l'époque, Sony n'était pas conscient de l'impact que ça pouvait avoir sur les ventes, souligne-t-il. On leur a alors montré un site où le torrent du jeu avait été téléchargé plus de 200 000 fois. [...] C'est comme si c'était de l'argent qui sortait de ma poche."



Même si Days Gone 2 n'est pas mort et enterré, on rappelle que son développement n'a pas été validé par Sony Interactive Entertainment qui, aux dernières nouvelles, semble vouloir privilégier les valeurs sûres de la maison. Quant à la sortie de Days Gone sur PC, elle est fixée au 18 mai prochain.





Il y a quelques jours, David Jaffe a eu l'occasion de s'entretenir avec