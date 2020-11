Days Gone : le jeu sera bien rétrocompatible avec la PS5, 1ères infos

If you're taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here's what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:



📺 Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

💾 Save Transfers from PS4 to PS5

Christopher Reese, le patron de Bend Studio, n'avait pas écarté la possibilité de proposer une suite.



" La série est une véritable passion à nos yeux, elle représente ce que nous avons toujours voulu faire , avait-il confié. C'est un univers dans lequel nous souhaitons insuffler encore plus de vie et explorer plein d'autres endroits. Nous verrons bien. " Deux offres d'emploi (Senior Staff Technical Artist et Senior Audio Programmer ) avaient même été aperçus sur le site de Sony Interactive Entertainment à l'époque. Days Gone 2 sur PS5, on ne dirait pas non.

Même si l'on savait déjà que Days Gone serait rétrocompatible avec la PS5, Sony Interactive Entertainment et Bend Studio ont tenu à apporter quelques précisions sur Twitter. Ainsi, on apprend que le jeu bénéficiera d'une 4K dynamique, d'un framerate atteignant les 60fps, et bien évidemment du transfert des sauvegardes. Ce dernier point est une excellente nouvelle, compte tenu que pour certains jeux PS4 (Yakuza : Like a Dragon, par exemple), il faudra reprendre l'aventure à zéro si l'on souhaite prolonger le plaisir sur la console next-gen. En revanche, on remarquera que rien n'a été dit sur le SSD. Du coup, on ignore si les temps de chargement seront réduits ou pas.Quoi qu'il en soit, on rappelle que Days Gone est sorti le 26 avril 2019. On incarne le héros Deacon St. John qui, dans un monde hostile, est à la recherche de sa femme Sarah. D'après les possesseurs de PS4, Days Gone est sans conteste l'exclusivité la plus sous-cotée de la console, certains le trouvant même nettement meilleur que The Last of Us 2. En novembre de l'année dernière,