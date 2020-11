Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red nous montre enfin du gameplay sur PS4 et PS5, ça dure 7 min !

"dans l'univers des marginaux qui habitent hors des frontières de la ville, dans les Badlands. L'espace est ici bien plus vaste, sans aucune verticalité, mais dans cet environnement, avoir un bon véhicule est essentiel. Ici, notre personnage sera plus à l'aise avec les différents clans." Bien évidemment, on a droit à une dose de gunfight, histoire de.



Que ce soit sur Xbox Series X/S ou PS5, on rappelle qu'il ne s'agit que de rétrocompatibilité. En effet, CD Projekt RED a d'ores et déjà annoncé plancher sur une version exploitant réellement les capacités des consoles next-gen. En attendant, et en espérant qu'il n'y ait pas un énième report, on pourra se régaler dès le 10 décembre prochain.





Comme promis, CD Projekt RED propose de découvrir une toute nouvelle vidéo de gameplay de Cyberpunk 2077 sur PS4 Pro et PS5, une semaine après avoir servi la Xbox One et la Xbox Series X. Cette fois-ci, le studio polonais a décidé de mettre en avant la classe sociale Nomad Kid, celle avec laquelle le joueur plongera