Cyberpunk 2077 : la campagne principale sera plus courte que celle de The Witcher 3

Patrick K. Mills ( senior quest designer) a indiqué que les aventures de V seraient sensiblement plus courtes que celles de Geralt de Riv. "Nous savons que le solo de Cyberpunk 2077 est légèrement moins long que celui de The Witcher 3, parce que la longueur de ce dernier a été critiquée", a-t-il confié.



Avant d'ajouter : "Quand on regarde les données, on se rend compte que si un grand nombre de joueurs ont passé énormément de temps sur le jeu, ils n'en ont jamais vu la fin. On veut que les gens profitent de l'histoire [de Cyberpunk 2077] dans son intégralité, ce qui explique pourquoi elle sera plus courte. Cela dit, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Je suis incapable de vous donner un chiffre pour une personne qui souhaiterait terminer le jeu à 100%."



The Witcher 3 : Wild Hunt nécessite plus de 50 heures pour être bouclé en ligne droite. On peut donc s'attendre à ce que Cyberpunk 2077 se situe entre 40 et 50 heures ; tout dépendra du niveau du joueur, en fait. Quoi qu'il en soit, la sortie du titre reste fixée au 19 novembre prochain sur Xbox One, PC et PS4, sachant que la PS5, la Xbox Series S et la Xbox Series X seront servies day one.





Conscient que la campagne principale de The Witcher 3 : Wid Hunt a été jugée trop longue par les joueurs, CD Projekt RED a décidé de rectifier le tir avec Cyberpunk 2077. En effet, dans le cadre du dernier Night City Wire,