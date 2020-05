Cyberpunk 2077 : un nouveau véhicule et un paysage désertique, on pourra sans doute sortir de Night City

„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

CD Projekt RED a mis en ligne il y a quelques jours un très court extrait vidéo de Cyberpunk 2077, afin de faire découvrir aux fans un tout nouveau véhicule qui sera disponible à l'achat dans le jeu. Hommage direct à Mad Max, et plus particulièrement au film Fury Road, il s'agit d'une bagnole custom assemblée par le gang des Wraith sur une base de Quadra type 66. Avec plus de 1 000 CV, l'engin s'annonce carrément rapide. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que ce court extrait a été capturé in-game, ce qui veut dire que la machine sera bel et bien disponible dans le jeu. Mieux, comme le montre l'arrière-plan, on pourra très probablement sortir de Night City pour se promener dans différents endroits.Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One.