Cyberpunk 2077 : un trailer dévoile les véhicules de Night City, dont une Porsche 911 de 1977

Lors du dernier épisode de Night City Wire, les développeurs de CD Projekt nous ont dévoilé les véhicules qu'il sera possible de piloter dans Cyberpunk 2077. Sans surprise, les rues de Night City afficheront une jolie variété de modèles allant de la citadine économique pourrie aux hypercars particulièrement agressives, sans oublier quelques machines poids-lourd. Selon les développeurs, les voitures ne seront pas juste différentes esthétiquement, mais offriront bel et bien des sensations de conduite radicalement opposées selon les modèles. Ces nuances ne seront d'ailleurs pas limitées aux diverses voitures, puisque deux exemplaires d'un même modèle de véhicule pourront offrir des sensations différentes en fonction de leur propriétaire. Certains pourront ainsi avoir négligé la maintenance de leur voiture, et il ne sera pas rare de constater que certaines pièces manquent à l'appel dans les quartiers les plus mal famés.

Il faut également savoir qu'il n'y aura pas que des modèles hyper futuristes, puisqu'on peut apercevoir dans le trailer la bagnole de Johnny Silverhand (Keanu Reeves) qui n'est autre qu'une Porsche 911 de 1977 dans un état de conservation remarquable (surtout pour une voiture qui a 100 ans en 2077). On peut d'ailleurs voir dans le carnet de développeur ci-dessous que les équipes se sont données un mal fou pour s'assurer que les voitures rendent bien dans le jeu, que ce soit au niveau du visuel, ou de l'audio. Rappelons que Cyberpunk 2077 sortira le 19 novembre prochain.

