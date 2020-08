Cyberpunk 2077 : parcours de vie, armes, bande-son et groupe musical avec Keanu Reeves, 3 vidéos pour tout savoir

La seconde présentation Night City Wire de ce soir a permis de faire le plein d'infos sur Cyberpunk 2077, avec un focus sur les choix de vie, sur les armes, mais aussi sur la BO du jeu avec le groupe Refused. La première partie de la présentation a donc été dédiée au différents parcours de vie qu'on peut choisir lors de l'étape de la création de notre personnage. Il s'agit en fait d'un background qui va conditionner les événements auxquels le joueur va se confronter lors du tutoriel du jeu. Bien que chacun puisse avoir la même expérience de jeu une fois le prologue terminé, les développeurs ont rappelé que chaque parcours de vie va permettre de débloquer certaines options de dialogue en fonction de notre interlocuteur.

Comme on vous le disait dans notre preview, le joueur va devoir choisir entre Street Kid, Nomad Kid et Corpo Kid.

- Le Street Kid va nous faire démarrer dans un des bas-fonds de Night City, avec de nombreux bars mal famés, des quartiers grouillants de vie, mais aussi les aspects les moins reluisants de la rue. Notre personnage sera donc en confiance dans les quartiers peu fréquentables, et connaîtra les différents gangs et les relations qu'ils entretiennent.

- Le Nomad Kid va plonger le joueur dans l'univers des marginaux qui habitent hors des frontières de la ville, dans les Bandlands. L'espace est ici bien plus vaste, sans aucune verticalité, mais dans cet environnement, avoir un bon véhicule est essentiel. Ici, notre personnage sera plus à l'aise avec les différents clans.

- Le Corpo Kid sera pour sa part né avec une cuillère en argent dans la bouche. Protégé des grandes entreprises qui dirigent Night City, il habite dans une luxueuse tour nichée au coeur des beaux quartiers. On débutera le jeu en tant que jeune loup prometteur qui travaille pour la corporation Arasaka. Encore une fois, notre personnage sera à l'aise dans les hautes sphères de la société et maîtrisera les règles de ce milieu, ce qui devrait faciliter les échanges avec les puissants de Night City

Enfin, on a pu voir et revoir divers Fixers (les intermédiaires entre les commanditaires d'un job, et les exécutants comme V), comme Padre, Dexter et Wakako.

En ce qui concerne les armes, sachez que trois types de pétoires sont au menu.

- Les Power Weapons sont les armes classiques, qui utilisent de la poudre et des balles, et dont l'efficacité reste indéniable, surtout à courte portée.

- Les Tech Weapons sont plus évoluées, et ont laissé tomber la technologie de la poudre à canon au profit de celle du railgun. Les projectiles seront donc propulsés par un champ magnétique, et disposeront d'une très grande puissance, même à distance. Certaines armes pourront traverser des surfaces épaisses, tandis que d'autres verront leurs balles rebondir sur les murs, ce qui est assez pratique pour atteindre un ennemi bien planqué.

- Les Smart Weapons sont finalement à mi-chemin entre les deux catégories précédentes. La plupart de ces dernières utilisent des mini missiles guidés, ce qui permet de toucher sa cible, même sans la viser directement. Là encore, on pourra toucher un ennemi caché, ou alors tirer tout en restant à couvert.

Comme dans tout bon RPG, Cyberpunk propose divers niveaux de rareté pour les armes, et plus on voudra du bon matos, plus il faudra payer. L'argent ne fera pas tout car il faudra aussi disposer d'assez de streetcred pour que les armuriers nous ouvrent leurs stocks. Mieux, les développeurs ont expliqué que les pétoires légendaires appartiendront pour la plupart à des PNJ. Le joueur devra donc choisir entre tuer un PNJ et en assumer les conséquences, ou alors se contenter d'une artillerie de seconde zone.

Enfin, on a revu le groupe suédois Refused qui incarnera dans le jeu le groupe Samurai dont le leader n'est autre que Keanu Reeves alias Johnny Silverhand. Après nous avoir fait découvrir le morceau Chippin'In, on a eu le droit d'écouter A Like Supreme, tandis que CD Project RED nous a dévoilé quelques petits détails, dont le fait que le chanteur Dennis Lyxzén a du faire de gros efforts pour parler un anglais impeccable, et se débarrasser de son accent scandinave.



Cyberpunk sortira le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. L'attente va être longue.